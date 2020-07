Beyoncé está perto de tornar o nome da sua filha, Blue Ivy, em marca registada.

A cantora tem estado a lutar em tribunal contra Veronica Morales, dona da empresa de planeamento de eventos Blue Ivy Company, desde 2017.

Para Morales, o nome que Beyoncé quer registar - Blue Ivy Carter, o nome completo da filha - é demasiado similar ao da sua própria empresa, pelo que pediu aos responsáveis do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos para que negassem a pretensão da artista.



No entanto, os argumentos de Morales foram rejeitados pelas autoridades norte-americanas, que afirmaram que não existem provas de que o público em geral fosse confundir as duas marcas. Beyoncé tem, assim, caminho aberto para tornar "Blue Ivy" em marca registada.