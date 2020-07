A Third Man Records, editora fundada por Jack White, irá editar em breve um álbum "perdido" de Johnny Cash, gravado ao vivo.

O espetáculo, registado a 29 de abril de 1973 no Ahmanson Theatre, em Los Angeles, fez parte da série A Week to Remember, seis noites de música organizadas por Clive Davis para celebrar os artistas contratados pela Columbia.

Durante esse concerto, Johnny Cash fez-se acompanhar pela sua mulher, June, e pelo guitarrista Carl Perkins. Do alinhamento fazem parte temas como 'Folsom Prison Blues'.

O álbum será editado em vinil branco, juntamente com um DVD que contém imagens inéditas dos bastidores do concerto. Estará disponível a partir do dia 31 de julho.