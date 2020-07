Foi revelada a causa da morte de Naya Rivera, cujo corpo foi encontrado no lago Piru, na Califórnia, onde a atriz havia desaparecido.

Segundo o médico-legista encarregue do caso, a autópsia ao corpo de Naya permitiu concluir que a atriz se afogou de forma acidental.

Não foram identificadas quaisquer lesões ou sequelas indicativas de possível doença súbita, e não existem suspeitas da presença de álcool ou drogas no seu corpo.

Recorde-se que a atriz desapareceu na semana passada enquanto passeava de barco com o seu filho, Josey, de apenas 4 anos.

Mais tarde, o barco foi encontrado no meio do lago, com Josey no seu interior. O corpo da atriz só foi localizado no passado domingo.