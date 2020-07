Banksy partilhou com o mundo mais uma das suas obras de arte, desta feita no metropolitano de Londres.

O misterioso artista partilhou um vídeo a mostrar o processo de criação da sua nova pintura, que faz referência à pandemia da Covid-19.

A pintura foi feita numa carruagem do metro de Londres, perante o olhar confuso de alguns passageiros, e mostra alguns ratos a divertirem-se com máscaras faciais.

Banksy escreveu ainda, nas paredes de uma estação de metro, uma referência ao êxito 'Tubthumping', dos Chumbawamba, transformando "I get knocked out" em "I get lockdown".

Veja o vídeo: