John Legend assumiu, em entrevista ao podcast do ator Dax Shepard, que era um "traidor em série" antes de conhecer a esposa, Chrissy Teigen, explicando mesmo que quer um quer outro andavam a sair com outras pessoas quando se envolveram sexualmente pela primeira vez.

"Já falámos sobre isto antes, mas tivemos sexo na primeira noite", recordou Legend, "estávamos ambos a sair com outras pessoas nessa altura. Houve alguma soltura no início, mas apaixonámo-nos não muito depois disso".

Relativamente ao facto de ter traído nas suas relações anteriores, o cantor de 'All of Me', explica: "o que aconteceu comigo foi que eu era mais novo do que toda a gente que andava comigo na secundária e na faculdade e portanto não conquistei muitas raparigas... Adorei, quando comecei a ter esse tipo de atenção"

"Não definia muito bem as minhas relações e assim tecnicamente era como se não andasse a trair, mas andava mesmo", continua, "era desonesto e egoísta... a certa altura, percebes que és mais feliz se fores honesto. És mais feliz se fores fiel e se estiveres apaixonado pela outra pessoa. E essa pessoa, percebi a dado momento, era a Chrissy. Decidi que não ia andar com mais ninguém".

Brincando com a hipótese de algum dia trair a esposa, Legend remata: "a Chrissy tem 12 milhões de seguidores no Twitter. Se eu fizesse alguma coisa era o fim da minha carreira. Seria terrível".