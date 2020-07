Demi Lovato despediu-se da atriz Naya Rivera, encontrada morta no lago Piru, na Califórnia, depois de vários dias desaparecida, com uma mensagem emocionada no Twitter. A cantora recordou a experiência de ter feito de namorada da personagem de Rivera na série musical "Glee".

"Vou guardar para sempre no coração a oportunidade de ter feito de tua namorada no 'Glee'", começa por escrever Lovato, "a personagem que desempenhaste foi revolucionária para muitas raparigas queer no armário (como eu, naquela altura) e para raparigas queer assumidas, e a tua ambição e conquistas inspiraram mulheres latinas em todo o mundo".

Encontrada sem vida na passada segunda-feira, depois de ter desaparecido na semana passada, Naya Rivera morreu afogada acidentalmente depois de ter ido passear de barco no lago com o filho de quatro anos. A criança foi encontrada sozinha no barco, tendo dito às autoridades que a mãe mergulhou e nunca mais voltou.