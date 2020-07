Os AC/DC irão assinalar o 40º aniversário do clássico "Back In Black", originalmente editado a 25 de julho de 1980, com um novo documentário.

Este irá explicar de que forma nasceu o sétimo álbum de estúdio da banda australiana, o primeiro com o vocalista Brian Johnson, após a morte de Bon Scott.

O primeiro episódio deste documentário já se encontra disponível no YouTube, e mostra como os AC/DC compuseram 'You Shook Me All Night Long', primeiro single com Johnson e uma das suas canções mais emblemáticas.

O episódio conta com declarações do próprio Johnson, a explicar a forma como o guitarrista Malcolm Young contribuiu não só para a letra como para a melodia. Veja aqui: