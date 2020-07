Tina Turner interrompeu a sua reforma, aos 80 anos, para editar uma versão dançável do seu clássico 'What's Love Got to Do With It' com o produtor norueguês Kygo. A nova versão da canção poderá ser ouvida pelos fãs já na próxima sexta-feira.

A notícia foi avançada pelo próprio artista norueguês, que no ano passado remisturou a versão e Whitney Houston de 'Higher Love' com bastante sucesso, no Twitter.

"A canção 'What's Love Got to Do With It' é uma das minhas favoritas de sempre e parece surreal ter tido a oportunidade de trabalhar com uma artista tão lendária. Estou em pulgas para que vocês ouçam", escreveu Kygo.