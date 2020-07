O mundo do espetáculo reagiu com pesar à notícia da morte de Naya Rivera, cujo corpo foi encontrado esta segunda-feira, no lago onde havia desaparecido na semana passada.

Nomes como Jane Lynch ou Chris Colfer, antigos colegas de Naya em "Glee", partilharam já a sua tristeza nas redes sociais.

"O seu talento e beleza eram de outro mundo", escreveu o ator. "Fazia com que um dia mau se tornasse ótimo com uma única frase. Estar perto dela era como ter uma medalha de honra e uma armadura".

Também Kehlani e Bebe Rexha deixaram mensagens para Naya Rivera. Veja aqui: