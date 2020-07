Bob Geldof deu uma entrevista à Associated Press, durante a qual fez uma confissão surpreendente: "O Live Aid arruinou a minha vida".

O vocalista dos Boomtown Rats, que organizou o evento juntamente com Midge Ure, dos Ultravox, afirmou que o Live Aid prejudicou não só o seu casamento com Paula Yates como a sua própria carreira.

"Não me foi permitido voltar ao meu trabalho", disse. "Sou um cantor pop. É assim que faço dinheiro. É o meu trabalho. Levanto-me de manhã, se me apetecer, tento escrever umas canções, tento ensaiar".



A partir do Live Aid, tudo mudou: "Ninguém queria saber. O São Bob, que era assim que me chamavam, não podia voltar a fazer música porque isso não faz sentido e é mesquinho. Por isso perdi-me", rematou.