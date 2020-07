Afinal o festival Exit, na Sérvia, não vai realizar-se este ano.

Em maio, a organização do festival tinha anunciado que o mesmo iria ser adiado de julho para agosto, apesar da pandemia de covid-19 que tem levado ao cancelamento de espetáculos em todo o mundo.

Agora, foi anunciado que o festival regressará apenas em 2021.

Em comunicado, a organização explicou que, em maio, foi a própria Primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabić, a pedir que o Exit fosse adiado para agosto, e não cancelado.

“Nessa altura, o número de casos diários estava em queda acentuada e mesmo os mais cautelosos dos nossos especialistas em saúde acreditavam que em junho teríamos zero casos novos”.



“Infelizmente, nas últimas semanas a epidemia agravou-se, com um aumento de novos casos em várias regiões da Sérvia, que estão sujeitas a fortes restrições”.



Com a segurança de espectadores, artistas e equipas em mente, a organização decidiu, inicialmente, reduzir a capacidade do festival “drasticamente”.



“Porém, como a situação não melhorou, após o segundo pico de novos casos a organização decidiu que a festa de 20º aniversário do Exit não vai acontecer este ano”.

Segundo o NME, um dos poucos festivais que irão acontecer, este ano, na Europa, é o Escape 2 the Island, em Malta, país que apresenta poucos casos de covid-19.

Nina Kraviz, David Guetta e Sepultura eram alguns dos nomes confirmados no cartaz do Exit 2020.