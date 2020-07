Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Álvaro Covões, responsável máximo pela promotora de espetáculos Everything is New, comentou o facto de a Festa do Avante manter anunciada a sua edição deste ano, apesar da pandemia de covid-19.

"Não podemos falar sobre o que vai acontecer daqui a dois meses. Nem sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana", começa Álvaro Covões por dizer. "Mas se a situação estiver como está hoje, obviamente não vai acontecer", acredita, frisando que o Partido Comunista Português "sempre teve uma postura muito responsável" e lembrando que é necessário preparar o "terreno" para quando a reabertura plena for possível.

Ouça esta resposta pelos 40m 40s.