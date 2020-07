Nick Cave revelou hoje o trailer de "Idiot Prayer", o filme-concerto que gravou no passado mês de junho no Alexandra Palace, em Londres.

O espetáculo, que decorreu à porta fechada e sem público, será transmitido no próximo dia 23 de julho, mediante aquisição de bilhete.

Em comunicado, Nick Cave explica que a ideia para "Idiot Prayer" lhe surgiu durante a digressão que fez, respondendo a perguntas dos fãs.

"Adorei tocar versões desconstruídas das minhas canções, reduzindo-as à sua essênciaa, colocando a ênfase nas palavras. Senti que estava a redescobrir as canções e planeava ir para estúdio gravar estas versões quando tivesse tempo", diz.

Enquanto a oportunidade não chega, Nick Cave partilhará a 23 de julho o filme que diz suceder a outros dois, perfazendo assim uma trilogia: "20.000 Days On Earth" e "One More Time With Feeling".

Veja o trailer de "Idiot Prayer", no qual Nick Cave recita a letra de 'Spinning Song', do seu último álbum, "Ghosteen".

Em Portugal, a transmissão de 23 de julho começa às 20h e os bilhetes custam cerca de 18 euros.

Em 2021, Nick Cave and the Bad Seeds atuam na Altice Arena, em Lisboa, a 24 de maio.