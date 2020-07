Os Coldplay assinalaram o 20º aniversário do seu álbum de estreia, "Parachutes", com um take inédito do vídeo para um dos seus maiores singles, 'Yellow'.

Segundo o diretor criativo da banda, Phil Harvey, "havia dezenas de extras nesta versão". "O Chris pegou no operador de câmara e disse-lhe: 'vamos só caminhar pela praia'. Ficou bem, no final", disse.

Para além deste take alternativo, os Coldplay anunciaram ainda que "Parachutes" será alvo de uma reedição especial em vinil, a 20 de novembro, via Parlophone.

Veja o vídeo e compare-o com o original: