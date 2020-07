Naya Rivera continua desaparecida e a polícia vai agora começar a seguir outras linhas de investigação, nomeadamente procurando nas cabanas que rodeiam o lago californiano Piru, onde a atriz de "Glee" mergulhou na passada quarta-feira e desapareceu sem deixar rasto.

Em declarações ao site TMZ, as autoridades dizem que vão continuar as buscas mas "não com a mesma intensidade dos últimos dias". Depois de defender que Rivera deverá ter morrido afogada, a polícia tem procurado intensivamente no lago, uma tarefa que tem sido dificultada devido à fraca visibilidade, o que levou até a que recorresse à ajuda de um sonar.

Apesar de não acreditarem que a atriz esteja numa das cabanas que rodeiam o lago, continuando a assumir que morreu afogada, as autoridades explicaram que, devido a várias sugestões de pessoas no Twitter, vão bater à porta das cabanas em busca de novas informações.