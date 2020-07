Manel Cruz e Manuela Azevedo, amigos e colaboradores de longa data, voltaram a atuar juntos no passado fim de semana.

Foi nas gravações do programa Eléctrico, no Capitólio, em Lisboa, que os músicos do Porto "dividiram" a canção 'O Navio Dela'.

O tema, incluído no disco a solo de Manel Cruz, "Vida Nova", foi interpretado de forma aguerrida pela vocalista dos Clã.

No programa Eléctrico, duas bandas ou artistas partilham a sala, com um palco em cada extremo da sala. Hoje, Legendary Tigerman e Marta Ren são os protagonistas do programa da Antena 3 e RTP.

Veja aqui Manel Cruz e Manuela Azevedo:

O vídeo é de Beatriz Gosta, ou seja, Marta Bateira, também conhecida como M7 quando atua como rapper. A artista do Porto foi a convidada de Manel Cruz neste concerto - pode ver aqui a sua atuação.