Kanye West divulgou uma nova canção, em homenagem à mãe, falecida em 2007 na sequência de complicações relativas a uma cirurgia plástica, e no final do tema promete "acabar com o racismo de uma vez por todas".

Intitulada 'Donda', tal como a mãe de West, a canção começa com a voz da progenitora a recitar 'Sound of Da Police', de KRS-One, e termina com o rapper a dizer que quer "começar uma revolução" e também os seguintes versos: "vocês tinham os vossos líderes falsos / mas não se preocupem que nós tratamos disso / são precisos apenas 21 dias para quebrar um hábito".

Recorde-se que West anunciou recentemente que se vai candidatar à presidência dos Estados Unidos, enfrentando assim Donald Trump, o presidente em funções que apoiava até há bem pouco tempo.

Também em 'Donda', que poderá ser incluído no vindouro álbum, "God's Country", o rapper dirige-se diretamente à mãe para dizer: "sei que errei algumas vezes e eles esfregaram-me isso na cara / sei que tu e a avó também passaram por isso / por que razão tenho de ser tão teimoso, então?". Ouça abaixo.