O corpo da atriz norte-americana Naya Rivera, conhecida pela sua participação na série "Glee", foi hoje encontrado pelas autoridades da Califórnia.

Na semana passada, a atriz de 33 anos foi dada como desaparecida depois de um passeio de barco com o filho de 4 anos. Naya Rivera terá alugado um barco com o filho, pelas 13h de quarta-feira, 8 de julho. Cerca de três horas mais tarde, o passageiro de outro barco viu Josey, o filho de Naya, a dormir sozinho na embarcação. O menino tinha o seu colete salva-vidas posto, ao passo que o colete de adulto se encontrava no barco.

Desde então, as autoridades tiveram dificuldade em encontrar o corpo de Naya Rivera, que começou a representar em criança, numa sitcom de Eddie Murphy, "The Royal Family". Na série musical "Glee", desempenhou o papel de Santana Lopez (vídeo abaixo).

À polícia, o filho da atriz contou que deixou de ver a mãe depois de ela mergulhar no lago.