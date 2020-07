A 1 e 2 de junho, a Everything Is New, empresa da qual Álvaro Covões é diretor, organizou dois espetáculos do projeto Deixem o Pimba em Paz no Campo Pequeno, em Lisboa.

As duas datas assinalaram a reabertura das salas de espetáculos e receberam muitos aplausos, mas também críticas, por parte de quem considera que era demasiado cedo para voltar a haver música ao vivo.

No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Álvaro Covões comenta: "Nós fizemos quatro espetáculos e quase fomos apedrejados pelos comentadores. Que não foram lá, mas viram uma foto e diziam: 'que irresponsabilidade! Até o Primeiro-ministro e o Presidente foram apadrinhar uma irresponsabilidade!'".

Pode ouvir esta resposta de Álvaro Covões, que garante que foram cumpridas todas as regras de segurança e higiene, pelos 45 minutos.