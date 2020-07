Com a edição deste verão cancelada, o festival RFM Somnii anunciou este domingo que irá realizar uma "celebração de passagem de ano" com uma edição especial do evento, a ter lugar na Figueira da Foz nos dias 31 de dezembro de 2020, 1 e 2 de janeiro de 2021. São espetáculos comunicados conjuntamente pela MOT, que organiza o RFM Somnii, e a Câmara Municipal da Figueira da Foz, cidade onde o festival se realiza.

RFM Somnii: Réveillon, assim se chama o evento de que a organização já dera conta à BLITZ em maio, "será gratuito a todos os que queiram celebrar a entrada em 2021", pode ler-se no comunicado que anuncia o festival, "uma festa de 3 dias que nasce da vontade do presidente da edilidade, Carlos Monteiro, e que procura restabelecer a normalidade da oferta cultural e de lazer na região".



"Queremos celebrar mais do que a chegada de um novo ano: celebrar o verdadeiro recomeço, o despertar, depois de um verão adormecido pela força das circunstâncias", pode ler-se.



O cartaz musical "será de matriz eletrónica" e terá "uma componente musical temática para cada um dos dias": 31 de dezembro: anos 90 até aos dias de hoje; 1 de janeiro: "Puro RFM SOMNII", nomes da vanguarda da música eletrónica; 2 de janeiro: "mais comercial e apelativo, fecha o evento com um grande espetáculo".

O evento diz-se "consciente do atual estado do país e do mundo" e afirma que seguirá "de perto todas as instruções governamentais relativas ao tema". "Se, em algum momento, deixarem de estar reunidas todas as condições para realizarmos o evento, seremos os primeiros a comunicar, conscientemente, qualquer decisão", refere-se.