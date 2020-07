O website Ultimate Guitar publicou uma lista com 8 canções "metálicas" que não foram compostas por artistas dentro do espectro do heavy metal.

Desta lista fazem parte nomes como os Led Zeppelin ou os Queen, que foram uma grande influência para o género, mas também o rapper Tech N9ne e os Sum 41.

Confira aqui a lista:

Heilung - Alfadhirhaiti

Tigran Hamasyan - Drip

Queen - Stone Cold Crazy

The Beatles - Helter Skelter

Tech N9ne - Public School

Sum 41 - We're All to Blame

King Crimson - Happy With What You Have To Be Happy With

Led Zeppelin - Kashmir