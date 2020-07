Ellie Goulding deu uma entrevista ao jornal The Guardian, na qual revela ter sido "tratada como um objeto sexual" no início da sua carreira.

Goulding alega que alguns dos produtores com quem trabalhou tentaram aproveitar-se da sua vulnerabilidade, para que tivesse relações sexuais com eles.

"O primeiro produtor que conheci quis dormir comigo", disse. "E eu questionei-me, porquê? Não me via como um objeto de desejo".

"Não podia voltar para casa porque não tinha dinheiro para isso e eles diziam-me para ficar em casa deles. Mas eram sempre sugestivos. E eu tinha que me rir".

"Noutras sessões de gravação", continuou Goulding, "ofereciam-me álcool e chegava ao ponto em que o homem dizia algo sugestivo e eu sentia-me desconfortável".

"A minha carreira começou com o sentir que era um objeto sexual, e com o sentir-me vulnerável durante as gravações. E há várias cantoras que me irão ouvir e dizer que se relacionam com isto", rematou.