Os Bon Jovi editaram uma nova canção de protesto, intitulada 'American Reckoning'.

A canção foi escrita após a morte de George Floyd às mãos da polícia norte-americana, e subsequentes protestos contra o racismo sistémico e a violência policial.

"Senti-me levado a compô-la, após ter testemunhado a história a acontecer", afirmou Jon Bon Jovi. "Julgo que o dom maior de um artista é a capacidade que tem de utilizar a sua voz para falar de assuntos que nos movem".

As receitas obtidas com 'American Reckoning', que figurará no novo álbum dos Bon Jovi, serão entregues à Bryan Stevenson's Equal Justice Initiative até ao final deste ano. Ouça aqui 'American Reckoning':