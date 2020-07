A revista Far Out publicou uma lista com os discos preferidos de John Frusciante, recentemente regressado aos Red Hot Chili Peppers.

Da lista, eclética, fazem parte não só nomes como Syd Barrett (ex-Pink Floyd) ou Talking Heads, mas também David Bowie, Fuzai ou Aphex Twin, entre muitos outros.

Destaque também para a presença do músico português Rafael Toral na lista, com "Violence of Discovery and Calm of Acceptance", disco editado no ano 2000.

Confira aqui a lista dos discos preferidos de John Frusciante:

Aphex Twin – Richard D. James Album

Bow Wow Wow – See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang Yeah, City All Over! Go Ape Crazy!

Butthole Surfers – Locust Abortion Technician

Captain Beefheart & His Magic Band* – Trout Mask Replica

Cat Stevens – Teaser And The Firecat

David Bowie – Scary Monsters

Depeche Mode – Violator

Devo – Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!

The Durutti Column – The Return Of The Durutti Column

Edgar Froese – Epsilon In Malaysian Pale

Emerson, Lake & Palmer – Trilogy

Fad Gadget – Under The Flag

Fennesz – Endless Summer

Frank Zappa – Hot Rats

Fugazi – Steady Diet Of Nothing

Funkadelic – Funkadelic

Genesis – The Lamb Lies Down On Broadway

Germs – (GI)

Jim O’Rourke – Eureka

The Jimi Hendrix Experience – Electric Ladyland

Joy Division – Unknown Pleasures

King Crimson – In The Court Of The Crimson King (An Observation By King Crimson)

Led Zeppelin – Led Zeppelin II

The Mars Volta – De-Loused In The Comatorium

März – Wir Sind Hier

Neu! – Neu!

New Order – Low-life

Oren Ambarchi – Grapes From The Estate

PiL* – Metal Box

Rafael Toral – Violence Of Discovery And Calm Of Acceptance

The Residents – Meet The Residents

Rosy Parlane – Jessamine

Siouxsie And The Banshees* – Kaleidoscope

Sparks – Kimono My House

Syd Barrett – The Madcap Laughs

Talking Heads – More Songs About Buildings And Food

Van Der Graaf Generator – Godbluff

The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground & Nico

Yes – Fragile

Joe Meek – Telstar – The Hits Of Joe Meek