Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Álvaro Covões falou sobre o facto de ter começado a trabalhar muito cedo.

"Eu sempre gostei de trabalhar. E tive a oportunidade de começar a trabalhar com 12 anos, quando se podia", recorda.

O diretor da Everything Is New, promotora do NOS Alive, conta que, aos 15 anos, foi motivo de reportagem por trabalhar no bar do Coliseu de Lisboa, onde se realizava a Grande Noite do Fado; tudo aconteceu quando serviu "dois brandys" a dois jornalistas do Expresso.

Ouça esta resposta, onde Álvaro Covões defende que "devia ser obrigatório os miúdos começarem a trabalhar muito novos, na Suíça faz parte do currículo escolar", a partir dos 15m 58s.