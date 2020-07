As autoridades do condado de Ventura, no sul da Califórnia, deram uma conferência de imprensa na qual afirmaram que o corpo da atriz Naya Rivera, desaparecida esta semana, poderá vir a ser encontrado "daqui a cinco minutos ou daqui a cinco dias".

As buscas no lago Piru, onde Rivera desapareceu, prosseguiram com recurso a sonares devido às "condições adversas" provocadas pelas águas turvas do lago.

As autoridades recorreram também a mergulhadores, mas a visibilidade reduzida destes não ajuda: "estamos a recorrer a tudo o que temos", explicou Eric Buschow, capitão do xerife.

Recorde-se que a atriz desapareceu na quarta-feira, durante um passeio no lago, onde estava acompanhada pelo seu filho.