Os Sonic Youth irão transmitir esta sexta-feira, pelas 19h (em Portugal continental), o registo vídeo do concerto que deram no Campo Pequeno, em 1993.

O concerto há muito que circula por entre a comunidade de fãs dos Sonic Youth, tendo sido editado em formato bootleg pela Moneyland Records, de João Paulo Feliciano.

À altura, os Sonic Youth foram contatados pela editora e concordaram em tornar esta bootleg semi-oficial, ficando com 25% da produção (375 cópias), que ofereceram através do seu clube de fãs.

O concerto, que contou no alinhamento com alguns dos temas que viriam a fazer parte de "Experimental, Jet Set, Trash and No-Star", teve primeiras partes a cargo dos Lulu Blind, de Tó Trips, e Tina and the Top Ten, de João Paulo Feliciano.

A banda lançou-o, entretanto, de forma oficial, sob o título "Blastic Scene". O disco pode ser escutado e adquirido através do Bandcamp dos Sonic Youth.

O concerto foi filmado por Zé F. Pinheiro e conta com mistura e masterização de João Paulo Feliciano and Rafael Toral.

Veja aqui o concerto: