Elon Musk poderá em breve repensar o seu apoio à candidatura presidencial de Kanye West, após ter apoiado o rapper aquando do anúncio da mesma.

Em causa está a entrevista que Kanye West deu à revista Forbes, na qual afirma que as vacinas "são a marca da besta" e anuncia que a Casa Branca será como Wakanda, território fictício do filme "Black Panther", baseado no super-herói da Marvel com o mesmo nome.

Questionado no Twitter sobre as declarações de Kanye, Elon Musk - que foi apontado pelo músico como seu "conselheiro" - afirmou que "é possível que tenhamos mais diferenças de opinião do que as que antecipei".