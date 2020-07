Os Massive Attack revelaram hoje "Eutopia", um EP de três canções com a primeira música editada pela banda britânica em quatro anos.

"Eutopia" é um projeto audiovisual com três canções, contando com a colaboração de Young Fathers, Algiers e Saul Williams, bem como comentários de Christiana Figueres, autora do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas, e outros pensadores.

Cada canção terá uma componente visual, da autoria de Mario Klingemann.

"O confinamento pôs a descoberto os melhores aspetos e os piores defeitos da humanidade. Este período de incerteza e ansiedade obrigou-nos a meditar na óbvia necessidade de mudarmos os sistemas nefastos em que vivemos. Ao trabalhar com três especialistas, criámos um diálogo sonoro e visual acerca destes assuntos globais e estruturais, na forma da emergência climática, paraísos fiscais e rendimento básico garantido", escrevem os Massive Attack em comunicado.

"O espírito deste EP, os seus elementos e ideias não têm nada a ver com noções ingénuas de um mundo ideal e perfeito, mas sim com a necessidade urgente e prática de construir algo de melhor", esclarecem ainda.

"Eutopia" é o primeiro lançamento dos Massive Attack desde o EP "Ritual Spirit", de 2016.

Ouça aqui as suas canções.