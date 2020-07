O festival EDP Vilar de Mouros anunciou esta sexta-feira os primeiros nomes para a sua edição de 2021, após a de este ano ter sido cancelada devido à pandemia da Covid-19.

O principal destaque vai para o regresso dos Bauhaus e de Iggy Pop a solo nacional. A banda de Peter Murphy, que anunciou o seu regresso em 2019, atuará pela primeira vez no país desde 2006, ano em que subiram ao palco principal do festival de Paredes de Coura. Já o "padrinho do punk", que era um dos nomes elencados para o mesmo festival 2020, está de volta após um espetáculo no Super Bock Super Rock, em 2016.

A estes juntam-se os australianos Wolfmother, que editaram o seu último álbum, "Rock'n'Roll Baby", em 2019, e Legendary Tigerman.

O EDP Vilar de Mouros realiza-se de 26 a 28 de agosto e os bilhetes encontram-se disponíveis a preços que vão dos 40 euros (diário) aos 80 euros (passe).