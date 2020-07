Naya Rivera, atriz norte-americana que se tornou conhecida por participar na série musical "Glee", continua desaparecida. Foi na quarta-feira que levou o filho a passear de barco num lago na Califórnia e está desde então a ser procurada pelas autoridades, que acreditam que tenha morrido por afogamento.

Os amigos de Rivera que já falaram publicamente sobre o desaparecimento dizem que a atriz parecia "feliz" nos últimos dias e as suas publicações nas redes sociais pareciam confirmar isso mesmo. Fotografias descontraídas a apanhar sol e selfies - incluindo uma com o filho de 4 anos no dia do desaparecimento, em cuja legenda se lê "só nós os dois" - podem ser vistas no seu Instagram e Twitter.

A única mensagem que podia indicar que algo de menos bom se podia passar na vida de Rivera tem uma semana: "seja qual for o ano, a circunstância ou conflitos, cada dia em que estamos vivos é uma bênção. Aproveitem ao máximo o dia de hoje e todos os dias que vos são dados. O amanhã não está garantido". Veja abaixo.