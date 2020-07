No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Álvaro Covões, diretor da promotora de espetáculos Everything Is New, falou sobre os muitos concertos que já organizou, mas também daquele que lhe "escapou".

"Há um [artista] que nunca veio a Portugal e qualquer um queria cá trazê-lo ou pelo menos vê-lo. O resto já passou tudo por Portugal", diz, explicando que a vinda desse músico a Portugal poderá ter ficado a dever-se a falta de sala adequada para recebê-lo.

Saiba de quem fala Álvaro Covões, ouvindo a resposta no Posto Emissor, pelos 49m 33s.