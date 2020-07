O rapper norte-americano 50 Cent enfureceu-se com um homem, esta quinta-feira à noite, enquanto bebia um copo com uma amiga numa esplanada de Nova Jérsia. Depois de uma acesa troca de palavras, o artista tentou atingir o referido homem, com quem, alegadamente, já tinha entrado em conflito antes, com uma mesa e várias cadeiras. O site TMZ teve acesso a um vídeo onde se vê parte do sucedido - veja abaixo.

As peças de mobiliário da esplanada terão atingido um automóvel estacionado perto do local e depois do sucedido quer o homem, que segundo testemunhas estava a filmar e a gozar com o rapper, quer 50 Cent abandonaram o local. Segundo declarações das autoridades ao site, ninguém foi detido e ninguém apresentou queixa.