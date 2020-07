Uma das canções mais conhecidas de Iggy Pop, 'Passenger', tem finalmente um vídeo oficial.

43 anos depois do seu lançamento, o tema incluído em "Lust For Life", primeiro álbum do norte-americano, ganhou um teledisco.

O vídeo compõe-se de imagens antigas, e a preto e branco, de Iggy Pop, que em 2021 virá a Portugal, dar um concerto no EDP Vilar de Mouros.

'Passenger' foi lado B do único single de "Lust For Life", 'Success', e bem mais tarde, em 1998, foi editado como single de direito próprio, entrando no top britânico de singles.