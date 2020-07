O documentário "Zé Pedro Rock'n'Roll", sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés falecido em 2017, estreia nas salas de cinema a 30 de julho. Realizado por Diogo Varela Silva e galardoado com prémio do público no festival de cinema Doclisboa, no ano passado, o filme alonga-se por 100 minutos e é apresentado como "uma viagem íntima à vida e ao mundo de um dos mais carismáticos músicos portugueses". O trailer pode ser visto no topo desta página.

A história de vida de Zé Pedro é contada por Varela Silva combinando imagens fotográficas e vídeo do arquivo pessoal e dos Xutos & Pontapés com entrevistas a familiares e amigos próximos. "Quero que quem veja o filme conheça o Zé Pedro que eu conheci", diz o realizador em comunicado, "cada um tem de fazer a sua leitura e perceber qual é o Zé Pedro que lhe diz respeito".

Além de apresentado no festival de cinema documental Doclisboa, em Lisboa, "Zé Pedro Rock'n'Roll" passou também por certames no Brasil, Croácia, Estados Unidos e Suécia, tenho inclusivamente recebido o prémio de mérito em documentário de longa-metragem nos Accolade Global Filmes Competition, na Califórnia.