No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Rui Veloso falou sobre a forma como tem lidado com a pandemia de covid-19 e o isolamento social.

“Logo no início, houve uma espécie de pânico coletivo. Tive um bocadinho de medo”, confessa o músico. “Eu faço parte do grupo de risco, tenho um enfisema e portanto estou mais à bica que os outros”, diz, referindo-se à doença pulmonar que causa uma diminuição do oxigénio que é transportado para o sangue, dificultando a respiração.

“[No período de confinamento], estive confortavelmente sozinho", adianta ainda Rui Veloso, contando-nos como escolheu passar o seu tempo.

Para ouvir esta resposta, siga até aos 27m 40s.