O convidado do 24º episódio do podcast Posto Emissor é Álvaro Covões, o diretor-geral da Everything Is New, promotora responsável pelo NOS Alive e por concertos de artistas como Nick Cave, Aerosmith ou Bon Iver, todos adiados para 2021. Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, falou sobre as novidades do festival de Algés, assegurando que o cartaz está bem encaminhado e que não será muito diferente do que estava programado para 2020 - mas sem Taylor Swift.

A situação de pandemia e os efeitos arrasadores que está a ter no setor da cultura em Portugal, as recordações de infância no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que pertence à sua família, a música que ouve em casa, o porquê de não ter artistas portugueses mais acima no cartaz do seu festival e a razão pela qual não haverá reembolsos do dinheiro dos bilhetes do festival antes de 2022 foram alguns dos assuntos abordados por Álvaro Covões no podcast semanal da BLITZ.

No episódio desta semana, falamos também sobre a inusitada candidatura à presidência dos Estados Unidos anunciada por Kanye West, da morte de Ennio Morricone, do novo álbum de Jessie Ware e dos concertos que se avizinham.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.