Naya Rivera, atriz norte-americana de 33, que se tornou conhecida do grande público ao participar na série musical "Glee", desapareceu esta quarta-feira no lago californiano Piru e a polícia acredita que possa estar morta. Segundo o New York Times, as autoridades locais revelaram que estão a fazer buscas para tentar encontrar uma "possível vítima de afogamento".

Ainda segundo a polícia, a atriz, que durante seis temporadas de "Glee" foi a cheerleader Santana Lopez, terá alugado um barco com o filho de quatro anos esta quarta-feira depois de almoço. A criança, filha de Rivera e do também ator Ryan Dorsey, foi encontrada, sã e salva, sozinha, às 4 da tarde, por alguém que passeava num outro barco.

Antes de participar em "Glee", Rivera já vinha construindo carreira na televisão, tendo participado em séries como "O Príncipe de Bel-Air" ou "Marés Vivas". Confirmando-se a morte de Rivera, esta será mais uma das tragédias que têm rodeado o elenco da série musical: Corey Monteith foi encontrado morto num quarto de hotel em 2013, vitimado por uma overdose de drogas, e Mark Salling suicidou-se em 2018, semanas depois de se ter declarado culpado de posse de pornografia infantil.