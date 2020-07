Os Metallica anunciaram a doação de mais 295 mil dólares (260 mil euros), através da fundação All Within My Hands, para ajudar no combate à Covid-19.

Este valor, angariado com a ajuda dos fãs dos Metallica, irá assim juntar-se aos 308 mil euros que a banda já havia doado em abril, para o mesmo efeito. O dinheiro irá ser distribuído por organizações como a Feeding America, a Direct Relief, a Crew Nation e a MusiCares.

"Obrigado à família Metallica pelas vossas contribuições generosas", escreveu o grupo nas redes sociais.

Ao longo do último ano, os Metallica têm feito vários donativos através da All Within My Hands. Durante a sua digressão europeia de 2019, doaram 1,5 milhões de euros a várias instituições - incluindo a Associação Joãozinho, para a construção de uma nova ala pediátrica no Centro Hospitalar de São João.