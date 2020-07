A 9 de julho de 1995, os Cure atuavam na primeira edição do festival Super Bock Super Rock, que se realizou na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

Na altura, a banda de Robert Smith encontrava-se a bordo da sua The Team Tour e a um ano de lançar o álbum “Wild Mood Swings”.

No seu segundo concerto em Portugal - o primeiro foi no Estádio de Alvalade, em 1989 -, os Cure tocaram quase 30 canções, entre as quais 'Pictures of You', 'Lullaby', 'Just Like Heaven', 'Friday I'm In Love', 'In Between Days', 'A Forest' e, mesmo a terminar, 'Killing An Arab'.

Este foi o alinhamento do concerto dos Cure no Super Bock Super Rock 1995.

Want

Fascination Street

A Night Like This

Pictures of You

Lullaby

Just Like Heaven

Trust

Jupiter Crash

High

Dressing Up

The Walk

Let's Go to Bed

A Strange Day

Push

Mint Car

Friday I'm in Love

In Between Days

From the Edge of the Deep Green Sea

Shiver and Shake

Disintegration

End

Encore:

Charlotte Sometimes

Boys Don't Cry

A Forest

Encore 2:

Three Imaginary Boys

10:15 Saturday Night

Killing an Arab

A edição inaugural do Super Bock Super Rock marcou o panorama dos festivais em Portugal e pode ser recordada aqui, em fotos de ambiente e público: