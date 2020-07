Convidado do Posto Emissor, podcast da BLITZ, Rui Veloso recordou o momento em que ouviu, pela primeira vez, uma canção sua na rádio. E logo a dobrar.

“Lembro-me de em 1980 ir com a namorada para o Algarve, ninguém me conhecia. Eu estava na praia e tinha uns gajos ao lado com um rádio. E comecei a ouvir o Chico Fininho! Passou duas vezes seguidas. Ninguém me reconheceu, o que era uma coisa fantástica”.

Ouça a resposta completa de Rui Veloso, que também recorda um episódio anterior, num bar em Cascais. Começa aos 10 minutos e 6 segundos: