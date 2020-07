Ringo Starr celebrou esta terça-feira o seu 80º aniversário, e muitos foram os que assinalaram a data nas redes sociais.

Entre as figuras que desejaram um feliz aniversário ao baterista dos Fab Four estão o seu ex-colega, Paul McCartney, mas também - e de forma mais surpreendente - Pete Best, que Ringo Starr substituiu nos Beatles. "Pensei sobre o assunto e concluí: 'porque não?'. Parabéns, Ringo. É um aniversário especial. Tem um bom dia", escreveu no Twitter o músico de 79 anos, despedido dos Beatles a 16 de agosto de 1962 e substituído por Ringo Starr escassos dois dias depois.

A Estação Espacial Internacional também assinalou a data, enviando uma mensagem ao músico britânico. Nomes como Jason Isbell, os The Who ou Bryan Adams também não se esqueceram de Ringo.