Os Red Hot Chili Peppers são a nova confirmação do NOS Alive 2021.

A banda californiana, que recentemente anunciou o regresso do guitarrista John Frusciante, atuará em Algés a 8 de julho.

Confirmados para o NOS Alive 2021 foram também Alt-J, Two Door Cinema Club, Angel Olsen, Caribou, Parcels, Black Pumas, Fontaines D.C., Nohting But Thieves, Moses Sumney, Hobo Johnson, Alec Benjamin, Seasick Steve e Sea Girls.

Anunciados haviam sido já os Da Weasel.



NOS ALIVE 2021

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 7 a 10 de julho de 2021

7 de julho

Black Pumas

Fontaines D.C.



8 de julho

Red Hot Chili Peppers

Alt-J

Nothing But Thieves

Seasick Steve



9 de julho

Angel Olsen

Moses Sumney

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls



10 de julho

Da Weasel

Alec Benjamin





Two Door Cinema Club

Caribou

Parcels