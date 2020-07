O festival espanhol Mad Cool anunciou esta quarta-feira 70% do cartaz da sua edição de 2021.

Realizando-se em Madrid nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho de 2021, o evento tem um elenco habitualmente muito próximo do português NOS Alive, que também esta quarta-feira anunciou os Red Hot Chili Peppers como um dos seus cabeças de cartaz.

Do festival de Algés fazem também parte nomes como Angel Olsen, Alt-J, Seasick Steve, Nothing But Thieves, Black Pumas, Hobo Johnson and the Lovemakers, Sea Girls, Alec Benjamin ou Parcels, todos eles confirmados também do lado espanhol.

Em 'letra maiores', destinadas aos nomes cimeiros, o Mad Cool apresenta, além dos RHCP, Twenty One Pilots, Placebo, The Killers, Mumford and Sons, Faith No More, Royal Blood, Deftones e Pixies. Estes dois últimos já foram anunciados para o North Music Festival e Vodafone Paredes de Coura. respetivamente.

Veja aqui o cartaz já anunciado do Mad Cool: