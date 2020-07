O rapper norte-americano GoldLink é a nova reconfirmação para o cartaz de 2021 do festival Super Bock Super Rock. Recorde-se que o artista de Washington D. C. estava anunciado para a edição deste ano do festival do Meco, que teve de ser adiado para o próximo ano devido à pandemia de Covid-19.

GoldLink sobe ao palco EDP no dia 16 de julho, mesmo em que, no palco principal, atuam os Brockhampton e Slow J. Consigo, o rapper traz "Diaspora", o mais recente álbum, editado no verão do ano passado, e um currículo que inclui colaborações com Kaytranada, Miguel, Khalid, Tyler, The Creator ou Christina Aguilera.

O Super Bock Super Rock regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, nos dias 15, 16 e 17 de julho. Os passes gerais estão à venda por €110,00 e os bilhetes diários custam €55,00. Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

15 de julho

Jungle DJ Set (Palco Somersby)

16 de julho

Brockhampton (Palco Super Bock)

Slow J (Palco Super Bock)

Goldlink (Palco EDP)

17 de julho

Foals (Palco Super Bock)

Kali Uchis (Palco Super Bock)

Local Natives (Palco EDP)

Boy Pablo (Palco EDP)