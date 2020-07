Paul Stanley, guitarrista e vocalista dos Kiss, fez um apelo aos fãs, para que usem máscaras como forma de evitar o contágio por coronavírus.

Como legenda de uma foto com a sua filha, Emily, escreveu o norte-americano: “Usem máscara! Não deem ouvidos aos autores de teorias de conspiração ou aos licenciados em Medicina pela Universidade da Internet”, alertou.

“Embora as autoridades e os especialistas continuem a descobrir mais informação sobre a covid-19, sobre os protocolos de segurança estão todos de acordo”, rematou.

Já o seu companheiro na banda, Gene Simmons, havia feito semelhante apelo, em maio.

“Independentemente do vosso ponto de vista, desejo-vos saúde. Mas usem máscara, para impedirem que a vossa tosse e os vossos espirros infetem outras pessoas. Mais vale terem cuidado agora do que arrependerem-se mais tarde”, escreveu então Gene Simmons, em conversa com fãs que se mostraram contra o uso de máscara.

Os Kiss deviam ter atuado ontem, 7 de julho, na Altice Arena, em Lisboa, mas o concerto foi adiado devido à pandemia de covid-19. Ainda não foi revelada uma nova data para o espetáculo.