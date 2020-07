Kanye West deu uma entrevista à Forbes, na qual revelou ter contraído o novo coronavírus, em fevereiro.

Falando da sua experiência pessoal com a Covid-19, o rapper afirmou que passou esse período "com arrepios, a tremer na cama, a tomar duches quentes, e a ver vídeos que me dissessem o que é suposto fazer para superar" a doença.

No entanto, Kanye - que anunciou recentemente que é candidato à presidência dos Estados Unidos - assumiu ser contra uma vacina, dizendo que as mesmas são "marcas da besta".

"Muitas das nossas crianças estão a ser vacinadas e paralisadas. Quando nos dizem que vão tentar curar a covid-19 com uma vacina, fico preocupado", disse.

"Essa é a marca da besta. Querem pôr chips dentro de nós. Querem fazer com que não possamos atravessar os portões do céu".