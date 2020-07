Chrissie Hynde, dos Pretenders, escreveu uma carta ao jornal inglês The Guardian, contando ter assistido ao momento em que a polícia londrina mandou parar um casal de atletas, algemando-os sem motivo aparente.



O atleta português, Ricardo dos Santos, e a mulher Bianca Williams, também atleta, estavam a chegar a casa de carro com o seu filho de apenas três meses.

“No sábado vi um acidente que mostra como a polícia de Londres anda desligada. Mandaram parar um casal, fizeram-nos sair do carro e algemaram-nos, isto rodeados por nove agentes. O bebé do casal ficou sozinho no carro. Nem é preciso dizer que o casal era negro”, escreve Chrissie Hynde.

“O incidente foi perturbador e agressivo e a carrinha da polícia ficou ali estacionada mais de uma hora. No final, o casal foi considerado inocente do que quer que os estivessem a acusar e lá os deixaram ir embora”.



“Nos últimos cinco anos, tem havido um grande aumento de violência nesta zona [Maida Vale, em Londres]. No ano passado,o filho de um amigo meu foi esfaqueado nove vezes em plena luz do dia, na mesma rua do incidente de sábado. Ninguém apresenta queixa contra os gangues locais, com medo de represálias”.



“Recentemente, vi membros de gangues a partir as janelas de uma loja e a assaltá-la e não consegui que a polícia me atendesse o telefone - fiquei em espera enquanto os assaltantes se iam embora. Durante anos não houve qualquer proteção nas ruas e agora hordas de polícias mandam parar cidadãos inocentes sem razão alguma. Será que a polícia pode começar a patrulhar os gangues e a deixar os pais fazer as suas compras?”.

A polícia de Londres negou as acusações de racismo nesta intervenção, garantindo que cumpriu as regras durante a operação de revista.

O momento foi captado em vídeo por Bianca Williams, que alertou a polícia para o facto de o seu bebé estar no carro.