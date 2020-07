A mãe de Billie Eilish esteve à conversa com a artista no programa de rádio desta, na Apple Music.

Segundo Maggie Baird, a autora de 'bad guy' tinha uma paixão tão grande por Justin Bieber que os pais pensaram em pô-la a fazer terapia.

"Tu estavas a sofrer muito por ele. Era muito intenso", afirmou, perante o choque da filha: "isso deixa-me envergonhada".

Maggie recordou ainda uma ocasião em que Billie Eilish chorou ao ouvir 'As Long As You Love Me', êxito de 2012, durante uma viagem de carro.

"À altura, ou era a Marina and the Diamonds ou isto, chorar", continuou. "Lembro-me bem desta [canção]: a Billie a falar comigo, entusiasmada porque o vídeo ia ser lançado, a chorar e a chorar".

A canção continua a ter o mesmo efeito em Billie Eilish ainda hoje: durante o programa, a artista passou-a - mas tirou-a do ar antes que acabasse, por estar a chorar. "Tenho que filmar isto", brincou a sua mãe.