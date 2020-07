Axl Rose tem defendido de forma bastante pública o distanciamento social como forma de prevenir o contágio por Covid-19, entrando inclusivamente em trocas de acusações com Donald Trump e membros do seu governo e o diretor-geral da saúde norte-americano, mas há fãs que parecem não partilhar da mesma opinião.

Foi partilhado nas redes sociais, no passado fim de semana, um vídeo onde se veem centenas de pessoas a dançar, sem distanciamento nem máscara de proteção, ao som do clássico dos Guns N' Roses 'Sweet Child O' Mine' numa festa do Dia da Independência dos Estados Unidos no Michigan. O vídeo, que pode ser visto abaixo, já tem mais de 10 milhões de visualizações.